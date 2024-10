La mano tesa di Gianmario: "Lo stipendio fisso non basta più. Da noi tanti dipendenti pubblici" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gianmario Bertollo, fondatore dell’organizzazione Legge3.it, ha vissuto sulla sua pelle il dramma del sovraindebitamento. All’epoca lavorava come consulente finanziario per un grosso istituto di credito, ed è caduto nella spirale dei debiti per pagare le cure mediche del figlio, affetto da una malattia rara, fino a dover vendere la casa all’asta. "Ho vissuto l’esperienza di tante persone sovraindebitate – racconta – lo stigma della società, il senso di fallimento che spesso può portare alle conseguenze più estreme. La metà dei suicidi ha, tra le cause, problemi economici". Ora aiuta le persone a liberarsi dai debiti grazie alla legge 3 del 2012, la cosiddetta “salva suicidi“, varata anche in seguito a un’esplosione dei casi di persone che si sono tolte la vita a causa di problemi economici. Ilgiorno.it - La mano tesa di Gianmario: "Lo stipendio fisso non basta più. Da noi tanti dipendenti pubblici" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Bertollo, fondatore dell’organizzazione Legge3.it, ha vissuto sulla sua pelle il dramma del sovraindebitamento. All’epoca lavorava come consulente finanziario per un grosso istituto di credito, ed è caduto nella spirale dei debiti per pagare le cure mediche del figlio, affetto da una malattia rara, fino a dover vendere la casa all’asta. "Ho vissuto l’esperienza di tante persone sovraindebitate – racconta – lo stigma della società, il senso di fallimento che spesso può portare alle conseguenze più estreme. La metà dei suicidi ha, tra le cause, problemi economici". Ora aiuta le persone a liberarsi dai debiti grazie alla legge 3 del 2012, la cosiddetta “salva suicidi“, varata anche in seguito a un’esplosione dei casi di persone che si sono tolte la vita a causa di problemi economici.

