La furia dell' uragano Milton sulla Florida generati 19 tornado | morti e distruzione

L'uragano Milton ha toccato terra. Nella serata di mercoledì 9 ottobre, la furia della tempesta si è abbattuta sulla Florida (Stati Uniti), scaricando tutta la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie, quasi 200 km all'ora.

La Florida si prepara alla furia dell’uragano Milton. L’appello di Biden : «Scappate - è questione di vita o di morte» - October 8, 2024 L'articolo La Florida si prepara alla furia dell’uragano Milton. . «Prepariamoci per il peggio e auguriamoci il meglio», ha detto il governatore della Florida Ron DeSantis, spezzando poi una lancia a favore di Biden: «L’Amministrazione ha approvato tutto quello che abbiamo chiesto». (Open.online)

La Florida si prepara alla furia dell’uragano Milton. L’appello di Biden : «Scappate - è questione di vita o di morte» - Viaggia con venti a 230 chilometri all’ora e promette di colpire pericolosamente in particolare Tampa Bay. «Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile in previsione di quest’evento catastrofico», ha aggiunto Biden, che per seguire gli sviluppi del temuto disastro ha deciso di rinviare la sua partenza per la Germania, dov’era atteso a un importante summit con gli alleati sull’Ucraina. (Open.online)

