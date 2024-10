Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è il miglior giocatore di settembre della Serie A

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Khvichaè stato nominato ildel mese diA. Il georgiano del Napoli è stato il più votato sul sito ufficialelega. Tre partite, 2 gol, 1 assist e tanta magia lo annunciano i profili socialA 3 partite, 2 goal, 1 assist e tanta magia Kvara porta a casa l’@EASPORTSFC Player of the Month di! @easportsfcit pic.twitter.com/5veQ5WYNts — LegaA (@A) October 10, 2024 Tra i nominati con lui c’erano: Christian Pulisic, Federico Dimarco, Patrick Cutrone, Santiago Castro e Bremer.potrebbe non rinnovare fino all’estate Scrive così l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina. A tutto Kvara. Obiettivi, desideri e traguardi da raggiungere. La firma in calce è quella del numero 77 che ha conquistato Napoli con la sua classe.