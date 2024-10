JLo: “Quello che ho passato mi ha quasi fatta fuori” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non solo il divorzio da Ben Affleck e i flop dell’album e del film, nell’ultimo anno Jennifer Lopez ha anche avuto un crollo della sua immagine a causa dei racconti persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con lei. Alcuni fan hanno dichiarato di aver subito atteggiamenti da diva da parte di JLo, così come delle sue conoscenti hanno rivelato che i racconti che la popstar fa sulla sua adolescenza fatta di sacrifici e vita umile non sarebbero poi così veritieri. Con la lunghissima intervista rilasciata a Interview Magazine JLo ha cercato di “ripulirsi”, creare empatia con il pubblico e riabilitare il suo nome. Tra le tante cose la star ha anche rivelato che il grosso dolore per Quello che ha passato negli ultimi mesi l’ha quasi “fatta fuori definitivamente”. Jennifer Lopez looks incredible for Interview Magazine. pic.twitter. Biccy.it - JLo: “Quello che ho passato mi ha quasi fatta fuori” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non solo il divorzio da Ben Affleck e i flop dell’album e del film, nell’ultimo anno Jennifer Lopez ha anche avuto un crollo della sua immagine a causa dei racconti persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con lei. Alcuni fan hanno dichiarato di aver subito atteggiamenti da diva da parte di JLo, così come delle sue conoscenti hanno rivelato che i racconti che la popstar fa sulla sua adolescenzadi sacrifici e vita umile non sarebbero poi così veritieri. Con la lunghissima intervista rilasciata a Interview Magazine JLo ha cercato di “ripulirsi”, creare empatia con il pubblico e riabilitare il suo nome. Tra le tante cose la star ha anche rivelato che il grosso dolore perche hanegli ultimi mesi l’hadefinitivamente”. Jennifer Lopez looks incredible for Interview Magazine. pic.twitter.

