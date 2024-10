Israele, protesta formale dell’Italia: “Attacco a basi Unifil non ammissibile” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – protesta formale dell'Italia con Israele dopo che il quartier generale e due basi italiane dell'Unifil nel sud del L'articolo Israele, protesta formale dell’Italia: “Attacco a basi Unifil non ammissibile” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Israele, protesta formale dell’Italia: “Attacco a basi Unifil non ammissibile” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –dell'Italia condopo che il quartier generale e dueitaliane dell'nel sud del L'articolo: “non” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

