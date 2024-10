Inghilterra, Southgate: “Ho bisogno di tempo, le opportunità si presenteranno” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prosegue il periodo senza calcio per Gareth Southgate dopo le dimissioni presentate alla fine degli Europei 2024. Intervenuto durante l’assemblea generale dell’ECA in quel di Atene, l’ex ct della Nazionale dell’Inghilterra lo ha ribadito: “Non allenerò il prossimo anno, di sicuro, ne sono certo. Ho bisogno di prendermi del tempo per prendere buone decisioni. Sono fortunato perché si presentano molte opportunità”. Southgate in queste settimane era stato anche accostato al Manchester United, dove la posizione di Ten Hag continua ad essere in bilico. Inghilterra, Southgate: “Ho bisogno di tempo, le opportunità si presenteranno” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prosegue il periodo senza calcio per Garethdopo le dimissioni presentate alla fine degli Europei 2024. Intervenuto durante l’assemblea generale dell’ECA in quel di Atene, l’ex ct della Nazionale dell’lo ha ribadito: “Non allenerò il prossimo anno, di sicuro, ne sono certo. Hodi prendermi delper prendere buone decisioni. Sono fortunato perché si presentano molte”.in queste settimane era stato anche accostato al Manchester United, dove la posizione di Ten Hag continua ad essere in bilico.: “Hodi, lesi” SportFace.

