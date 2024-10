Incontro sui treni ieri in Valdarno. Critico il Movimento Consumatori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – La proposta di mettere mano agli orari non convince il comitato pendolari Valdarno Direttissima, che ha commentato l'esito dell'Incontro di ieri con Regione, sindaci e trenitalia-Rfi. "L'assessore intende scrivere, insieme ai sindaci del Valdarno, una lettera al Ministro dei Trasporti e ai vertici nazionali di Rfi e trenitalia - ha detto Maurizio Da Re, portavoce del comitato - per realizzare la riprogrammazione dei treni regionali sulla linea aretina, così da risolvere i disservizi ei ritardi dei pendolari, dovuti sia ai guasti sulla linea ma soprattutto alle interferenze, i cosiddetti "inchini", con i treni Alta Velocità sulla linea Direttissima". Ma vista la discussione nata durante l'Incontro con la Regione, il portavoce del comitato pendolari è scettico sui risultati della proposta di riprogrammazione dei treni. Lanazione.it - Incontro sui treni ieri in Valdarno. Critico il Movimento Consumatori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – La proposta di mettere mano agli orari non convince il comitato pendolariDirettissima, che ha commentato l'esito dell'dicon Regione, sindaci etalia-Rfi. "L'assessore intende scrivere, insieme ai sindaci del, una lettera al Ministro dei Trasporti e ai vertici nazionali di Rfi etalia - ha detto Maurizio Da Re, portavoce del comitato - per realizzare la riprogrammazione deiregionali sulla linea aretina, così da risolvere i disservizi ei ritardi dei pendolari, dovuti sia ai guasti sulla linea ma soprattutto alle interferenze, i cosiddetti "inchini", con iAlta Velocità sulla linea Direttissima". Ma vista la discussione nata durante l'con la Regione, il portavoce del comitato pendolari è scettico sui risultati della proposta di riprogrammazione dei

