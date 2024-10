Laprimapagina.it - Imeon: in radio “Quando penserò a te”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall’11 ottobre 2024 sarà in rotazionefonica “a te”, il nuovo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 27 settembre. “a te” è un brano che esplora profondamente il tema della perdita, del distacco e della riflessione interiore. La canzone descrive il viaggio emotivo di chi si trova a confrontarsi con la fine di una relazione o di un’esperienza significativa, in bilico tra il dolore del passato e l’incertezza del futuro. Il testo inizia con un senso di decisione e rischio (“oggi parto e non so se tornerò”, “oggi rischio e non so se perderò”), esprimendo la volontà di andare avanti nonostante il dubbio e la fatica di aver dato tutto, anche ciò che non si aveva.