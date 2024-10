Il report della Corte dei Conti Ue: “Nel 2023 un terzo dei pagamenti a fondo perduto del Recovery ha violato le norme. Errori rilevanti” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Corte dei Conti Ue ha rilevato che nel 2023 “circa un terzo dei pagamenti a fondo perduto a valere sul Recovery fund non rispettava le norme e le condizioni applicabili, al punto che 6 pagamenti” in sovvenzioni su 23 effettuati a 17 Paesi membri “erano inficiati da un livello di errore rilevante“. È quanto emerge dal report annuale dei revisori dei Conti europei sul bilancio comunitario. La risposta alla domanda se il denaro dei contribuenti europei è speso bene, dunque, non sembra positiva. La Corte, esprimendo un giudizio “con rilievi”, “ha individuato anche casi di debolezze nella concezione dei traguardi e degli obiettivi” e “problemi persistenti connessi all’attendibilità delle informazioni incluse dai Paesi”. Risultato: i revisori dei Conti del Lussemburgo hanno dato un giudizio complessivo “con rilievi” all’intero operato dell’Ue sul fronte del Next Generation. Ilfattoquotidiano.it - Il report della Corte dei Conti Ue: “Nel 2023 un terzo dei pagamenti a fondo perduto del Recovery ha violato le norme. Errori rilevanti” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LadeiUe ha rilevato che nel“circa undeia valere sulfund non rispettava lee le condizioni applicabili, al punto che 6” in sovvenzioni su 23 effettuati a 17 Paesi membri “erano inficiati da un livello di errore rilevante“. È quanto emerge dalannuale dei revisori deieuropei sul bilancio comunitario. La risposta alla domanda se il denaro dei contribuenti europei è speso bene, dunque, non sembra positiva. La, esprimendo un giudizio “con rilievi”, “ha individuato anche casi di debolezze nella concezione dei traguardi e degli obiettivi” e “problemi persistenti connessi all’attendibilità delle informazioni incluse dai Paesi”. Risultato: i revisori deidel Lussemburgo hanno dato un giudizio complessivo “con rilievi” all’intero operato dell’Ue sul fronte del Next Generation.

