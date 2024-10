Il finto “avvocato”: ecco come funziona la truffa che prende di mira gli anziani (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ennesima truffa di cui siamo, purtroppo, costretti a dare conto non utilizza malware, non scambia gli Iban e non viaggia online, ma fa affidamento sui sentimenti umani, ed è dunque parimenti pericolosa, e spesso efficace soprattutto con le persone anziane, talché è un raggiro evergreen che oramai è noto, o dovrebbe esserlo, da anni. È successo a Bologna, ma come vedremo i precedenti si sprecano un po’ in tutta Italia. La truffa del finto avvocato: ecco come funziona “Suo figlio ha avuto un brutto incidente, ha bisogno subito di soldi o verrà arrestato”, ecco quel che si è sentito dire un 85enne del capoluogo emiliano, secondo uno schema oramai consolidato, quello definito del “finto avvocato”. Urbanpost.it - Il finto “avvocato”: ecco come funziona la truffa che prende di mira gli anziani Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ennesimadi cui siamo, purtroppo, costretti a dare conto non utilizza malware, non scambia gli Iban e non viaggia online, ma fa affidamento sui sentimenti umani, ed è dunque parimenti pericolosa, e spesso efficace soprattutto con le persone anziane, talché è un raggiro evergreen che oramai è noto, o dovrebbe esserlo, da anni. È successo a Bologna, mavedremo i precedenti si sprecano un po’ in tutta Italia. Ladel“Suo figlio ha avuto un brutto incidente, ha bisogno subito di soldi o verrà arrestato”,quel che si è sentito dire un 85enne del capoluogo emiliano, secondo uno schema oramai consolidato, quello definito del “”.

