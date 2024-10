Gamberorosso.it - I vigneti italiani sono sempre più costosi. Ma Barolo batte tutti

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Fino a due milioni di euro per un ettaro di vigneto in Piemonte per produrreDocg, un milione di euro per il Brunello di Montalcino e per la prestigiosa Doc Bolgheri, in Toscana, circa 900mila euro per un terreno vitato a Doc nell'area altoatesina del Lago di Caldaro, 600mila euro per un vigneto nelle colline del Prosecco per i vini della Docg Conegliano Valdobbiadene, fino ai 100mila euro per l'areale emergente della Doc Etna in Sicilia e ai 140mila di vigna terrazzata nell'isola di Pantelleria. Il mercato italiano delle compravendite dei terreni agricoli privilegia l'alta qualità, soprattutto nel comparto vitivinicolo e insiste sui vini più blasonati. Soprattutto su quelli del Centro-Nord, capaci di attrarre gli investimenti degli imprenditori meglio che in altre zone del Paese.