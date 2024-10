Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi geloso di Clayton Norcross: "Tocca troppo Carmen" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al GF un'insospettabile gelosia ha preso Enzo Paolo Turchi: il coreografo, infatti, è convinto che Clayton Norcross abbia un certo interesse per Carmen Russo! Comingsoon.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi geloso di Clayton Norcross: "Tocca troppo Carmen" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al GF un'insospettabile gelosia ha preso: il coreografo, infatti, è convinto cheabbia un certo interesse perRusso!

“Ma che fa con Carmen…”. Grande Fratello - Enzo Paolo nota uno dei concorrenti con lei. E parte la scenata - com/06hVJb3lPG— threshold – il napolitano fugoso (@heythreshold) October 10, 2024 Il pubblico è rimasto sorpreso da questo atteggiamento del ballerino e molti telespettatori sperano che lui e Carmen Russo possano appianare tutti i problemi e ritornare uniti come prima. Dovrebbe inorgoglirti invece che la guarda”. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo geloso dei grattini di Clayton a Carmen : "è malizioso e irrispettoso" - Il celebre coreografo non ha gradito l'atteggiamento di Clayton Norcross, ex star di Beautiful, che avrebbe fatto dei grattini dietro la schiena di sua moglie, gesto ritenuto da Enzo Paolo inappropriato. La conversazione tra i due coniugi è …. L'ingresso di Carmen Russo come ospite nella Casa del Grande Fratello ha portato a una tensione inaspettata tra lei e il marito Enzo Paolo Turchi. (Movieplayer.it)

“Con mia moglie stai buono”. Grande Fratello - la gelosia di Enzo Paolo : ha notato quel concorrente - Tuttavia, una situazione inaspettata ha acceso qualche scintilla. Si ferma il Grande Fratello, Signorini era stato avvisato “Non mi lavo da 4 giorni”. Nel corso delle ultime ore, qualcosa di curioso è avvenuto all’interno della casa: l’attore Clayton Norcross sembra essere rimasto affascinato dalla figura di Carmen Russo. (Tuttivip.it)