Grande fratello 25, Tommaso Franchi esagera e tocca più volte Shaila Gatta: lei reagisce malissimo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il gesto fatto da Tommaso Franchi nei confronti di Shaila Gatta ha scatenato la polemica tra i telespettatori del Grande fratello 25. Sono tanti gli utenti social che lo tacciano di un gesto dettato dal maschilismo e indesiderato verso la coinquilina che in queste prime settimane è stata vicina sia a Lorenzo Spolverato sia a Javier Martinez. Tommaso ha toccato più volte Shaila in una parte intima del corpo e la sua insistenza ha spinto la ragazza napoletana a reagire ma anche diversi spettatori a chiederne una squalifica: scopriamo insieme i dettagli della vicenda. Grande fratello 25, Tommaso Franchi al centro della polemica per il gesto verso Shaila Gatta Al Grande fratello 2024, Tommaso Franchi si trova al centro di una bufera mediatica a causa di un gesto controverso nei confronti di Shaila Gatta.

