Giornata nazionale sulla prevenzione dell’osteoporosi | un convegno in programma

BRINDISI - Il 20 ottobre si celebra la Giornata nazionale sulla prevenzione dell'osteoporosi. Per questo il Soroptimist international club di Brindisi ha inteso promuovere un convegno aperto alla cittadinanza nella Giornata di domani, 11 ottobre alle ore 16, nell'auditorium del museo Ribezzo in

