Giorgetti Piano strutturale di bilancio ambizioso ma realistico

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un documentoma, che affronta i problemi principali del Paese e delinea un percorso di rientro dai deficit accumulati negli anni recenti. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo, ha definito, in audizione in commissione, ildidi medio termine. Se da un lato l’andamento delle variabili economiche appare in linea con le attese, dall’altro l’allargamento dei conflitti in atto sta alimentando ulteriormente l’incertezza dello scenario economico globale, incidendo sugli investimenti delle imprese e sulle spese dei consumatori, ha spiegato il ministro. Il governo ritiene di poter conseguire una riduzione rapida del rapporto tra indebitamento netto e il Pil per portare l’Italia al di fuori dalla procedura di deficit eccessivo a partire dal 2027.