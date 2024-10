Ghali il terzo tumore della madre e la musica come cura | così è nata Niente panico È la canzone più importante della mia vita

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 10 ottobre 2024) A mezzanotte su tutte le piattaforme streaming dedicate allauscirà, il nuovo singolo di. Unamoltoper il cantante italiano di origine tunisina, anzi,scrive in un post sui propri profili social, la piùsua. Il motivo è legato a recenti fatti privati dei qualiAmdouni,all’anagrafe, classe 1993, parla solo oggi. Il post infatti è allegato a due foto. In una il rapper, cuffioni nelle orecchie, ha gli occhi chiusi e delle lacrime che gli solcano il viso. Nell’altra due mani che si stringono su un letto d’ospedale: una è la sua, l’altra,si evince dal racconto, è quellaAmel, alla quale notoriamente l’artista è assai legato. La grande paura e la«Mia mamma si doveva operare – scrive– Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta.