G7 Industria Urso Al via l’AI Hub per l’Africa

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione tra i Paesi G7 eper integrare sempre più l’IA nei processi produttivi, sostenendo iniziative d’impresa nel continente attraversoHub per lo Sviluppo Sostenibile, progetto della presidenza italiana in linea con i principi cardine del Piano Mattei. Questo l’argomento della prima sessione della ministeriale del G7 sull’e l’Innovazione Tecnologica in corso a Roma, dedicata allo sviluppo digitale e al rafforzamento delle catene del valore con. A presiedere i lavori il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, che in apertura ha ringraziato i partecipanti per aver contribuito a creare “una discussione concreta, ancorata alla realtà, che si innesta sulle conclusioni raggiunte a Verona il marzo scorso e la Dichiarazione dei Leader, a Borgo Egnazia”.