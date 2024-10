Temporeale.info - Formia / Vigilia politica di un nuovo progetto? Si incontra la coalizione alternativa al sindaco Taddeo

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di giovedì 10 ottobre 2024)– Attesa, curiosità e, perché no, anche un pizzico di preoccupazione. Con questi stati d’animo la maggioranzache sostiene ildiGianluca(in testa) ha commentato lo svolgimento di un incontro conviviale che, tenutosi martedì (dopo un rinvio della scorsa settimana) presso il Ristró “ Due Monelli” in via Abate Tosti, L'articolodi un? SilaalTemporeale Quotidiano.