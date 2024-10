“Finalmente riavremo nostro figlio: è morto di tumore, ma ora scongeleremo il suo sperma ed avremo un nipotino”: la battaglia di una coppia di genitori (Di giovedì 10 ottobre 2024) La speranza di riavere con sé una il proprio figlio dopo la sua tragica scomparsa è diventata realtà per una coppia in India, grazie a una sentenza storica dell’Alta Corte di Delhi. Dopo una battaglia legale durata quattro anni, i genitori di Preet Inder Singh hanno ottenuto il diritto di utilizzare il seme congelato del figlio per avere un nipote tramite maternità surrogata. “Abbiamo perso nostro figlio e siamo stati molto sfortunati, ma il tribunale ci ha dato un dono prezioso. Ora Finalmente saremo in grado di riavere nostro figlio”, ha raccontato con emozione la madre, Harbir Kaur, alla Bbc. La vicenda è iniziata nel giugno 2020, quando Preet Inder Singh, un giovane di 30 anni, è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin, una forma di tumore del sangue. Ilfattoquotidiano.it - “Finalmente riavremo nostro figlio: è morto di tumore, ma ora scongeleremo il suo sperma ed avremo un nipotino”: la battaglia di una coppia di genitori Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La speranza di riavere con sé una il propriodopo la sua tragica scomparsa è diventata realtà per unain India, grazie a una sentenza storica dell’Alta Corte di Delhi. Dopo unalegale durata quattro anni, idi Preet Inder Singh hanno ottenuto il diritto di utilizzare il seme congelato delper avere un nipote tramite maternità surrogata. “Abbiamo persoe siamo stati molto sfortunati, ma il tribunale ci ha dato un dono prezioso. Orasaremo in grado di riavere”, ha raccontato con emozione la madre, Harbir Kaur, alla Bbc. La vicenda è iniziata nel giugno 2020, quando Preet Inder Singh, un giovane di 30 anni, è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin, una forma didel sangue.

