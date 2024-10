Festival Baroque Experience - Aperitivo in musica e voci dal passato (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Baroque Experience”, il Festival di musica antica organizzato dalla Fondazione Antiqua Vox di Treviso e diretto da Giulio De Nardo, domenica 13 ottobre propone due appuntamenti ospitati nell’auditorium del Museo civico Santa Caterina. La novità dell’ottava edizione è il ritorno dell’“Aperitivo Trevisotoday.it - Festival Baroque Experience - Aperitivo in musica e voci dal passato Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “”, ildiantica organizzato dalla Fondazione Antiqua Vox di Treviso e diretto da Giulio De Nardo, domenica 13 ottobre propone due appuntamenti ospitati nell’auditorium del Museo civico Santa Caterina. La novità dell’ottava edizione è il ritorno dell’“

Middle East Now festival : un'immersione nella cultura mediorientale attraverso cinema - fotografia - musica - cibo e talk - Middle East Now festival festeggia la 15esima edizione a Firenze dal 15 al 20 ottobre 2024, al Cinema La Compagnia, al Cinema Astra, a Rifugio Digitale e in altri spazi cittadini, con un programma multiforme di eventi, tra cinema, documentari, arte, mostre, food, incontri e progetti culturali in. . (Firenzetoday.it)

Ecologies of Resistance è il tema della 15esima edizione Middle East Now festival - un'immersione nella cultura mediorientale attraverso cinema - documentari - fotografia - musica - cibo e talk - Il festival so svolgerà a Firenze dal 15 al 20 ottobre 2024, al Cinema La Compagnia, al Cinema Astra, a Rifugi . Ecologies of Resistance è il tema della 15esima edizione: l'invito a una reazione di resistenza e solidarietà nei confronti delle popolazioni coinvolte dalla crisi climatica e dalle guerre.

"Robot15" : festival della musica elettronica e delle arti digitali - "ROBOT", il festival pionieristico di Bologna dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali, celebra il suo 15° anniversario con un programma tanto inclusivo quanto internazionale sul tema “Transition—Gender, Digital, Green”. Ospite speciale del festival di quest'anno è la vocalist e... (Bolognatoday.it)