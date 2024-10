Donnapop.it - Emma Agnelli, avete mai visto la splendida figlia di Manuel Agnelli? È una cantante anche lei!

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), alias Vaselyn Kandisky, è ladileidalla voce importante e dal talento sorprendente. Conosciamola meglio! Leggi: X Factor sembrava destinato a morire, ma è risorto grazie ai giudici e a Giorgia Cresciuta con accanto un padre che è una vera leggenda del rock italiano,ha ben presto mostrato le sue doti artistiche in campo musicale. Per non essere additata come la solita “di”, la ragazza ha intrapreso la sua strada con uno pseudonimo, Vaselyn Kandisky, cantando in una band di cui ne è la leader. Attualmente il nome del gruppo musicale è del tutto misterioso, proprio perchédesidera farsi conoscere al grande pubblico mostrando il suo talento e non la corrispondenza con il padre famoso.