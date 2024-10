Emanuel Lo, biografia del prof di Amici (Di giovedì 10 ottobre 2024) Emanuel Lo, romano, classe 79, è coreografo e regista. Ha collaborato con Ricky Martin, Kylie Minogue, Robbie Williams, Luciano Pavarotti, Geri Halliwell, Holly Valance, Samantha Mumba, Five in tour, tv, teatro, video, eventi e molto altro. Ha calcato i più importanti palchi italiani e esteri come gli “MTV Music Awards”, “Royal Variety”, “SmashHit”, “VMA”. Ha firmato tra gli altri show le coreografie di “X-Factor”. E’ stato Direttore Artistico di diversi tour tra cui quelli di J-Ax, Fedez, Giorgia e Porsche. Fondatore e regista della VisionariLab con cui firma video con tantissimi artisti come Josè Carreras, Clementino, Lorenzo Licitra, Giorgia, Deddy, Giordana Angi. Autore e compositore di diversi brani musicali tra cui “Oronero”, “Io Fra tanti”, “Infinite Volte” e “Il Mio giorno migliore” di Giorgia. Davidemaggio.it - Emanuel Lo, biografia del prof di Amici Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Lo, romano, classe 79, è coreografo e regista. Ha collaborato con Ricky Martin, Kylie Minogue, Robbie Williams, Luciano Pavarotti, Geri Halliwell, Holly Valance, Samantha Mumba, Five in tour, tv, teatro, video, eventi e molto altro. Ha calcato i più importanti palchi italiani e esteri come gli “MTV Music Awards”, “Royal Variety”, “SmashHit”, “VMA”. Ha firmato tra gli altri show le coreografie di “X-Factor”. E’ stato Direttore Artistico di diversi tour tra cui quelli di J-Ax, Fedez, Giorgia e Porsche. Fondatore e regista della VisionariLab con cui firma video con tantissimi artisti come Josè Carreras, Clementino, Lorenzo Licitra, Giorgia, Deddy, Giordana Angi. Autore e compositore di diversi brani musicali tra cui “Oronero”, “Io Fra tanti”, “Infinite Volte” e “Il Mio giorno migliore” di Giorgia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Alessio Di Ponzio, ballerino di Amici 2024 - Sapete che Alessio Di Ponzio, ballerino di Amici 24, non è estraneo alla televisione. Ecco dove si è esibito, prima che sul palco del talent. Alessio Di Ponzio è stato scelto per formare la scuola di ... (msn.com)

Daniele Doria, il giovane ballerino di Amici 2024: storia e dettagli - Per quanto riguarda il ballo, la sezione è guidata dai confermati Alessandra Celentano e Emanuel Lo, ma quest’anno si unisce anche una nuova figura, Deborah Lettieri. La presenza di Lettieri introduce ... (ecodelcinema.com)

Un giro intorno all’ucronia: com’era Emmanuel prima di diventare Carrère - What If. Cosa sarebbe successo se. L'ucronia rimanda a un nessun tempo, a una storia alternativa ambientata in un mondo differente da quello in cui viviamo per uno scarto della storia. Fu il tema dell ... (editorialedomani.it)