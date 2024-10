Dire che Pulcinella di Gaetano Pesce è brutto offende il senso comune della bruttezza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dire che Pulcinella di Gaetano Pesce è brutto offende il senso comune della bruttezza. Che pure ha un suo fascino. Napoli, che faticosamente sta raggiungendo lo standard di capitale europea, ricade nel vecchio provincialismo quando rispolvera cliché desueti (vedi anche il corno di De Magistris qualche anno fa sul Lungomare). “Farà discutere? Centrato l’obiettivo”. Sembra quasi una minaccia “bellica” quella di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. “Appena l’ho visto installato mi è venuto da ridere”, ha commentato allo svelamento del Pulcinella svettante 11 metri in Piazza Municipio Vincenzo Trione, critico d’arte tra i più apprezzati in Italia e ispiratore della presenza dell’Arte Contemporanea negli spazi pubblici. Per Maria D’Ambrosio, docente di Scienze della Formazione, invece è lo stupro di un luogo pubblico. Ilfattoquotidiano.it - Dire che Pulcinella di Gaetano Pesce è brutto offende il senso comune della bruttezza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)chediil. Che pure ha un suo fascino. Napoli, che faticosamente sta raggiungendo lo standard di capitale europea, ricade nel vecchio provincialismo quando rispolvera cliché desueti (vedi anche il corno di De Magistris qualche anno fa sul Lungomare). “Farà discutere? Centrato l’obiettivo”. Sembra quasi una minaccia “bellica” quella diManfredi, sindaco di Napoli. “Appena l’ho visto installato mi è venuto da ridere”, ha commentato allo svelamento delsvettante 11 metri in Piazza Municipio Vincenzo Trione, critico d’arte tra i più apprezzati in Italia e ispiratorepresenza dell’Arte Contemporanea negli spazi pubblici. Per Maria D’Ambrosio, docente di ScienzeFormazione, invece è lo stupro di un luogo pubblico.

