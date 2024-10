Diodato incanta Roma un’esplosione di emozioni tra musica e teatro

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un Auditorium Parco dellagremito ha accolto ieri seraper la tappana del suo tour nei principali teatri italiani. Venti concerti, quasi tutti sold out, a conferma del successo del cantautore, che dal palco ha ringraziato il pubblico: “Grazie soprattutto a voi che avete avuto pazienza e mi avete dato fiducia”. Tra gli spettatori, anche gli amici e colleghi Daniele Silvestri e Giuliano Sangiorgi. Ad aprire lo spettacolo ‘Un atto di rivoluzione’, il nuovo singolo che, come un manifesto, ha introdotto il filo conduttore della serata: l’importanza delle. La voce intensa di, accompagnata da un suggestivo gioco di luci, ha creato un’atmosfera intima e avvolgente, trasformando l’Auditorium in un ideale fuoco attorno al quale condividere parole, sensazioni ed