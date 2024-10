Digiuno intermittente o restrizione calorica, quale dieta funziona di più su peso, salute e longevità: lo studio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli effetti del Digiuno intermittente e delle diete che riducono l’apporto di calorie dettagliati in un nuovo studio pubblicato su Nature: ecco qual è il regime alimentare che sembra bilanciare meglio la perdita di peso con una vita più lunga e in salute. Fanpage.it - Digiuno intermittente o restrizione calorica, quale dieta funziona di più su peso, salute e longevità: lo studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli effetti dele delle diete che riducono l’apporto di calorie dettagliati in un nuovopubblicato su Nature: ecco qual è il regime alimentare che sembra bilanciare meglio la perdita dicon una vita più lunga e in

Il digiuno intermittente è una dieta che funziona - ecco le regole - . E' una dieta diventata popolare perché offre un modo semplice per ridurre l'apporto energetico e questo spesso porta a una perdita di peso. . ll digiuno intermittente risulta da diverso tempo il metodo reputato più efficace per la perdita di peso. Oltre alla semplicità, attrae la consapevolezza che. (Veronasera.it)

Digiuno intermittente - allarme sulla dieta dei vip : gli effetti sull’intestino e l’amento del rischio di tumore - I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston hanno analizzato gli effetti del digiuno intermittente sulle cellule staminali intestinali e hanno scoperto che questo regime alimentare provoca una loro intensa proliferazione che ha delle conseguenze, buone come la rigenerazione delle cellule, ma anche non positive come. (Milleunadonna.it)

Per controllare peso e glicemia il digiuno intermittente è più efficace di altri metodi - Sono stati monitorati i livelli di glicemia a digiuno, cambiamenti nell’HbA1c e nei parametri cardiometabolici. I risultati hanno evidenziato che le persone che avevano seguito il regime orario restrittivo erano associate a una perdita di peso e di grasso corporeo superiore. it. Il team, guidato da Satchidananda Panda, ha analizzato i dati relativi a 108 partecipanti adulti con sindrome ... (Ildenaro.it)