Diffidati Italia-Belgio: gli azzurri a rischio squalifica in vista di Israele (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alle 20:45 di stasera, giovedì 10 ottobre, l'Italia sfiderà il Belgio in occasione della terza giornata della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri, in testa a punteggio pieno, vogliono blindare la vetta della classifica, in vista del match contro Israele in programma il 14 ottobre ad Udine. Si tratta del 25° confronto diretto tra Italia e Belgio: finora 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte per gli Italiani, che, tra l'altro, hanno vinto gli ultimi 3 confronti: 2-0 aEuro 2016, poi 2-1 a Euro 2020 e UNL 2021. Ora c'è voglia di dare continuità al nuovo corso azzurro e Luciano Spalletti ha anche convocato quattro volti nuovi: Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini. Occhio però ai Diffidati.

Italia - NUOVA ASSENZA per il Belgio : dopo De Bruyne e Lukaku - ecco CHI salterà la sfida con gli Azzurri - Il Belgio perderà un’altra pedina importante dopo De Bruyne e Lukaku in vista della sfida con l’Italia Il Belgio si prepara ad una doppia sfida importantissima contro Italia e Francia. Oltre alle assenze di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ci sarà quella di Amadou Onana per un infortunio al bicipite femorale. (Calcionews24.com)

Italia – Belgio di Nations league : dove e quando vedere in tv la partita degli azzurri - In caso di doppia vittoria contro Belgio e Israele, gli azzurri si qualificherebbero ai quarti di finale. Questo l’elenco dei convocati dell’Italia per le sfide contro Belgio e Israele di Nations League: Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro ... (Superguidatv.it)

Coppa Davis - Italia-Belgio 2-1. Vittoria decisiva nel doppio del duo Bolelli-Vavassori. Azzurri in testa al girone - A dare il punto decisivo agli azzurri è la coppia di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno superato i belgi Sander Gille e Joran Vliegen in due set 7-6, 7-5. . L'Italia ha battuto il Belgio 2-1 nel secondo match del Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna. (Gazzettadelsud.it)

LIVE Bolelli/Vavassori-Gille/Vliegen 7-6 - 7-5 - Italia-Belgio 1-1 Coppa Davis in DIRETTA : partita perfetta per gli azzurri - 20 Partita al limite della perfezione per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. 3-2 Gioco Bolelli/Vavassori: favoloso lob da parte di Simone Bolelli. Gli azzurri potranno contare sull’esperienza di Bolelli nel giocare partite così importanti e sul pubblico a favore. 4-1 Servizio al centro e volee nella parte di campo scoperta. (Oasport.it)

LIVE Bolelli/Vavassori-Gille/Vliegen 7-6 - 4-5 - Italia-Belgio 1-1 Coppa Davis in DIRETTA : gli azzurri servono per rimanere nel secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-BELGIO DALLE 15. 40-30 Prima al centro vincente per Vliegen. 40-15 Grandissima risposta di Vavassori che si salva come può sul servizio al corpo e chiude con lo smash a rimbalzo. Vavassori si era posizionato molto di lato prima di correre e riprendere la posizione originale. (Oasport.it)