Da Italia-Belgio alla Juventus: è il colpo di gennaio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera la sfida traper la Nations League, sarà in campo e può essere ildidellaL’di Luciano Spalletti affronta ildi Domenico Tedesco nella terza giornata di Nations League. Gli azzurri si presentano al match da primi in classifica, grazie alle due vittorie contro Israele e Francia ottenute a settembre. I Diavoli Rossi, invece, sono a quota tre grazie al successo sulla rappresentativa israeliana a cui ha fatto seguito la sconfitta contro i transalpini. Thiago Motta (LaPresse) -Calciomercato.itUn match carico di aspettative e non soltanto per i tre punti in palio e l’importanza anche in ottica Mondiale, ma perché sul terreno di gioco scenderanno molti giocatori che da qui a qualche mese potrebbero diventare obiettivi di mercato.