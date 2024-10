Crosetto duro su attacco a Unifil | possibili crimini di guerra

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (askanews) – “Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane” contro la base1-31 in Libano “potrebbero costituiredie sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario”. Di sicuro “non si tratta di un errore” o di “un incidente”. Così in conferenza stampa trasmessa in streaming da Palazzo Chigi il ministro della Difesa Guidoha espresso “un fortissimo disappunto” e richiamato “ad astenersi da condotte aggressive contro le forze, sia il ministro della Difesa (israeliano) Gallant, sia in un colloquio formale con l’ambasciatore israeliano a cui ho detto di trasferire le mie parole al ministro della Difesa e al Capo di Stato Maggiore della difesa israeliano”.