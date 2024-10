Lanazione.it - Convento ’riemerso’: "No all’interramento"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) TERNI "L’amministrazione comunale con i suoi tecnici lavori a soluzioni che possano valorizzare e mantenere visibili e fruibili i resti delcarmelitano di Largo Cairoli, evitando l’interramento". E’ quanto si legge nella petizione on line lanciata sulla pèiattaforma change.org da Michele Rossi, ex consigliere comunale, dell’associazione Terni Città Futura. Superate, in ventquattr’ore, le cento firme. Altre ne verranno raccolte manualmente. "A differenza di una prima progettualità – si legge nella petizione on line – la parte deldi Largo Cairoli, riemersa con gli scavi, non sarà fruibile ed integrata con l’originaria destinazione a giardino dell’area perché definita di “scarso valore archeologico” e quindi destinata a tornare ad essere per sempre sepolta.