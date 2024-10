Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese sul mercato. Si cerca un altro attaccante

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non è ancora concluso ildella, che in questi giorni è alla ridi una margine della maxi squalifica inflitta a Stefano Spagna. Il bomber ex Porto d’Ascoli dovrà ancora scontare 6 turni e ad oggi la volontà della dirigenza va nella direzione di tornare sulper permettere al tecnico Sante Alfonsi di non avere assenze in un reparto che finora registra un totale di 4 gol in 5 partite, di cui due su calcio piazzato. Va però ricordato che da un paio di settimane è stato ingaggiato il fantasista Vittorio Esposito e da pochi giorni è arrivato il transfer di Alexis Ezequiel Arias, che salvo sorprese domenica sarà a disposizione nella gara interna contro la Forsempronese. Questo permette di non forzare i tempi e valutare con calma ogni decisione, a limite anche di testare qualche giovanissimo in allenamento prima di un eventuale tesseramento.