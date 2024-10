Citadel: Diana, la spiegazione del finale della spy series Prime Video con Matilda De Angelis (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con una serie tv "densa" come Citadel: Diana, che in sei episodi concentra la storia della spia Diana Cavalieri interpretata da Matilda De Angelis, è facile perdersi qualche dettaglio. Se, quindi, avete visto il finale di stagione e volete essere sicuri che non vi sia sfuggito nulla vi invitiamo Europa.today.it - Citadel: Diana, la spiegazione del finale della spy series Prime Video con Matilda De Angelis Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con una serie tv "densa" come, che in sei episodi concentra la storiaspiaCavalieri interpretata daDe, è facile perdersi qualche dettaglio. Se, quindi, avete visto ildi stagione e volete essere sicuri che non vi sia sfuggito nulla vi invitiamo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Citadel : Diana - recensione della serie con Matilda De Angelis - Oltre a questo aspetto narrativo, sembra degna di nota la scelta di Prime Video di rendere disponibili contemporaneamente tutti e sei gli episodi il 10 ottobre, nonostante le puntate siano strutturate evidentemente (cominciano con il classico “nelle puntate precedenti” e finiscono con un “prossimamente”) per la messa in onda settimanale. (Cinefilos.it)

"Citadel : Diana" - la serie spin-off italiana convince solo a metà - Il 10 ottobre su Prime Video sono usciti tutti i sei episodi di Citadel: Diana, serie tv italiana con protagonista Matilda De Angelis e spinoff della serie madre di questo cosiddetto Spyverse creato dai Russo Brothers, ovvero Citadel. Nello specifico, Citadel: Diana si concentra sul fronte... (Today.it)

Citadel – Diana - la recensione : Matilda De Angelis nuova eroina dell’action seriale - E Lombardi sembra divertirsi molto in questo ruolo in penombra ma molto carismatico, che ne suggella il momento di carriera aureo dopo essere stato notato anche all’estero prima come il calcolatore Cardinal Mario Assente in The Young Pope e The New Pope di Paolo Sorrentino, poi molto più recentemente in Ripley di Steven Zaillian; qui interpretava invece l’inflessibile Ispettore Ravini. (Cinemaserietv.it)