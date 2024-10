Che sorpresa a Shanghai: Machac elimina Alcaraz e si regala Sinner (Di giovedì 10 ottobre 2024) Carlos Alcaraz è stato sorprendentemente sconfitto nei quarti di finale del torneo di Shanghai, perdendo in due set da Machac L'articolo Che sorpresa a Shanghai: Machac elimina Alcaraz e si regala Sinner proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Che sorpresa a Shanghai: Machac elimina Alcaraz e si regala Sinner Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Carlosè stato sorprendentemente sconfitto nei quarti di finale del torneo di, perdendo in due set daL'articolo Chee siproviene da Il Difforme.

