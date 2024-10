Lanazione.it - Capolona, in via Veneto un cantiere itinerante

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 –, in vi aun. Scatta il potenziamento della conduttura della linea elettrica. L’arteria principale del paese di, via, sarà interessata da undell’Enel di tipo, che si sposterà di trenta metri in trenta metri . Il lavoro consentirà la realizzazione di una nuova conduttura che si è resa necessaria per sopperire all’aumento di erogazione di energia elettrica che si rende necessaria per le aziende ma anche per i cittadini. Un lavoro fatto su trincea che potrebbe portare dei disagi ma a cui l’Amministrazione Comunale sta lavorando per limitarli al massimo, se non annullarli.