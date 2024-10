Bergamonews.it - Capanno da caccia abusivo in giardino: denunciato 70enne a Ponteranica

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È di 14 uccelli in gabbia tra tordi, lucarini, pettirosso e cinciallegra, sette reti per uccellagione, una carabina, due richiami acustici, un barattolo di vischio, quanto sequestrato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Curno durante i pianificati controlli anti bracconaggio ed uccellagione. I militari coordinati dal Gruppo carabinieri Forestale di Bergamo hanno sorpreso, a, un settantenne che, neldella propria abitazione, senza essere titolare di licenza died utilizzando reti, gabbie con uccelli vivi, richiami acustici vietati per l’utilizzo venatorio oltre ad altro materiale come vischio e corde, aveva allestito un vero e propriodi. Gli uccelli migratori che malauguratamente fossero incappati nell’illecito allestimento sarebbero, con molta probabilità, stati abbattuti con la carabina pronta all’uso.