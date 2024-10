Campionato regionale. Brilla la stella della Motto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Come al debutto due settimane fa nella gara di casa, anche nella seconda prova regionale del Campionato Individuale Gold Junior-Senior e di Specialità, la Raffaello Motto fa il pieno di successi e medaglie. Nel fine settimana, a Rosignano, vittorie nell’Individuale per Martina Bonuccelli tra le Senior e Ester Lena tra le Junior 3: entrambe si sono ripetute dopo aver trionfato al PalaBarsacchi. Ottime le prestazioni anche delle altre tre ginnaste della Motto, con Viola Pannacci terza tra le Senior, Siria Pastacaldi seconda tra le Junior 1 e Viola Picchi quinta tra le Junior 3. Soddisfazioni pure dal Campionato di Specialità, che ha visto la società della presidente Lucia Pieraccini ottenere complessivamente 8 podi. Tra le Allieve 3-4, Virigina Bacci si è imposta al cerchio, piazzandosi invece seconda alla palla. Sport.quotidiano.net - Campionato regionale. Brilla la stella della Motto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Come al debutto due settimane fa nella gara di casa, anche nella seconda provadelIndividuale Gold Junior-Senior e di Specialità, la Raffaellofa il pieno di successi e medaglie. Nel fine settimana, a Rosignano, vittorie nell’Individuale per Martina Bonuccelli tra le Senior e Ester Lena tra le Junior 3: entrambe si sono ripetute dopo aver trionfato al PalaBarsacchi. Ottime le prestazioni anche delle altre tre ginnaste, con Viola Pannacci terza tra le Senior, Siria Pastacaldi seconda tra le Junior 1 e Viola Picchi quinta tra le Junior 3. Soddisfazioni pure daldi Specialità, che ha visto la societàpresidente Lucia Pieraccini ottenere complessivamente 8 podi. Tra le Allieve 3-4, Virigina Bacci si è imposta al cerchio, piazzandosi invece seconda alla palla.

