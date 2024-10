Bosnia-Germania: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Allo Stadion Hase andrà in scena la sfida tra Bosnia-Germania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadion Hase di Sarajevo si giocherà la sfida di Nations League tra Bosnia-Germania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Bosnia (4-4-2): Vasij; Bicakcic, Saric, Katic, Barisic; Calcionews24.com - Bosnia-Germania: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Allo Stadion Hase andrà in scena la sfida tra: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stadion Hase di Sarajevo si giocherà la sfida di Nations League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le(4-4-2): Vasij; Bicakcic, Saric, Katic, Barisic;

Bosnia-Germania (Uefa Nations League A - 11-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Terza giornata di gare nel Gruppo A3 di Nations League e tocca alla Germania di Nagelsmann scendere in campo contro la Bosnia di Barbarez. Gli Zmajevi vengono dal pareggio contro l’Ungheria, nella sfida tra chi dovrà lottare per restare in massima serie. Diverse le defezioni nei convocati, con l’assenza di Krunic, Ahmedhodzic e Hadzikadunic […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Bosnia-Germania : le probabili formazioni - Fin quì lo score della Nazionale di Barbarez dice una sconfitta ed un pareggio, rispettivamente contro Olanda e Ungheria, che valongono il momentaneo ultimo posto in classifica insieme ai magiari. Barbarez GERMANIA(4-2-3-1): Koch, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Gross, Wirts, Havertz, Musiala, Undav. (Sport.periodicodaily.com)

