Bonus Natale da 100 euro, come ottenerlo e i requisiti: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Per avere il Bonus da 100 euro in busta paga insieme alla tredicesima non basta rispettare i requisiti previsti dal governo Meloni: bisognerà anche presentare una richiesta al proprio datore di lavoro.

Bonus di Natale da 100 euro : chi ne ha diritto. E come richiederlo - l'Agenzia ricorda che il Bonus "è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni" e cioè che "abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28. . 000 euro; abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi ... (Firenzepost.it)