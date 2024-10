Bonus Natale 2024: autocertificazione, tassazione e pagamento. Prime istruzioni Agenzia entrate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la sua introduzione nel Decreto Omnibus, arrivano le Prime istruzioni ufficiali sul Bonus Natale 2024. Le ha diffuse l’Agenzia delle entrate con una circolare del 10 ottobre, spiegando requisiti e beneficiari, oltre che i dettagli sul reddito e l’imponibilità fiscale. Si parla dell’indennità una tantum, destinata ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, nata per offrire un sostegno economico alle famiglie, in vista delle festività natalizie. E’ ufficiale il fatto che l’erogazione non sarà automatica, ma servirà l’autocertificazione del lavoratore o lavoratrice. Questa andrà compilata e consegnata al datore di lavoro. Il Bonus, istituito dal Decreto Omnibus del 2024, ammonta a 100 euro e verrà erogato a dicembre insieme alla tredicesima mensilità. Leggioggi.it - Bonus Natale 2024: autocertificazione, tassazione e pagamento. Prime istruzioni Agenzia entrate Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la sua introduzione nel Decreto Omnibus, arrivano leufficiali sul. Le ha diffuse l’dellecon una circolare del 10 ottobre, spiegando requisiti e beneficiari, oltre che i dettagli sul reddito e l’imponibilità fiscale. Si parla dell’indennità una tantum, destinata ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, nata per offrire un sostegno economico alle famiglie, in vista delle festività natalizie. E’ ufficiale il fatto che l’erogazione non sarà automatica, ma servirà l’del lavoratore o lavoratrice. Questa andrà compilata e consegnata al datore di lavoro. Il, istituito dal Decreto Omnibus del, ammonta a 100 euro e verrà erogato a dicembre insieme alla tredicesima mensilità.

