Bilaterale Italia-Ucraina, Meloni: «Il sostegno militare serve a costruire la pace». Zelensky: «L’invio dei vostri sistema di difesa ha salvato delle vite» – I video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il tour de force che l’ha visto fare tappa in 24 ore a Dubrovnik, Londra e Parigi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato anche a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’aereo con a bordo Zelensky è atterrato all’aeroporto Leonardo Da Vinci alle 20.24. I due si sono poi spostati a Villa Doria Pamphilj, bilndatissima già da questa mattina per ragioni di sicurezza. In agenda, la discussione del «piano della vittoria» già presentato agli alleati europei e ancora prima al presidente Usa Joe Biden e alla vicepresidente nonché candidata alla Casa Bianca Kamala Harris. A Washington, Zelensky non avrebbe incontrato un clima favorevole: la conferma sarebbe il rinvio della riunione del Gruppo di Contatto, che era stata fissata a Ramstein (Germania) questo sabato 12 ottobre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il tour de force che l’ha visto fare tappa in 24 ore a Dubrovnik, Londra e Parigi, il presidente ucraino Volodymyrè arrivato anche a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia. L’aereo con a bordoè atterrato all’aeroporto Leonardo Da Vinci alle 20.24. I due si sono poi spostati a Villa Doria Pamphilj, bilndatissima già da questa mattina per ragioni di sicurezza. In agenda, la discussione del «piano della vittoria» già presentato agli alleati europei e ancora prima al presidente Usa Joe Biden e alla vicepresidente nonché candidata alla Casa Bianca Kamala Harris. A Washington,non avrebbe incontrato un clima favorevole: la conferma sarebbe il rinvio della riunione del Gruppo di Contatto, che era stata fissata a Ramstein (Germania) questo sabato 12 ottobre.

