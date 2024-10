Basket serie B Nazionale: il club invita i tifosi al PalaRuggi. Filippini non ha dubbi:: "Andrea Costa, grande impatto» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un successo con Fidenza e due sconfitte nelle ultime due con Agrigento e Mestre. A conti fatti sono soltanto due punti in classifica per l’Andrea Costa, ma questo non toglie serenità a un gruppo desideroso di crescere. Lo conferma il pivot Giacomo Filippini, punto di riferimento già in queste prime uscite. "Il nostro impatto con il campionato è stato molto positivo e nonostante siano arrivate due sconfitte di fila siamo molto sereni e carichi perchè ce la siamo giocata alla pari in entrambe le sfide – racconta –. Mestre è una squadra molto forte in attacco mentre forse mi sarei aspettato qualcosa di più da Agrigento, che con qualche errore in meno avremo potuto battere". Il calendario offre sabato sera la sfida casalinga con Ragusa (reduce da tre ko), sulla carta più a portata di mano. Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale: il club invita i tifosi al PalaRuggi. Filippini non ha dubbi:: "Andrea Costa, grande impatto» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un successo con Fidenza e due sconfitte nelle ultime due con Agrigento e Mestre. A conti fatti sono soltanto due punti in classifica per l’, ma questo non toglie serenità a un gruppo desideroso di crescere. Lo conferma il pivot Giacomo, punto di riferimento già in queste prime uscite. "Il nostrocon il campionato è stato molto positivo e nonostante siano arrivate due sconfitte di fila siamo molto sereni e carichi perchè ce la siamo giocata alla pari in entrambe le sfide – racconta –. Mestre è una squadra molto forte in attacco mentre forse mi sarei aspettato qualcosa di più da Agrigento, che con qualche errore in meno avremo potuto battere". Il calendario offre sabato sera la sfida casalinga con Ragusa (reduce da tre ko), sulla carta più a portata di mano.

