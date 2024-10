Basket, la Virtus Bologna cade in terra francese. Sconfitta amara nel finale contro l’Asvel (Di giovedì 10 ottobre 2024) Seconda Sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra di Banchi non riesce a sbloccarsi in campo europeo, perdendo sul campo dell’Asvel Villeurbanne per 87-85 al termine di una partita dal finale concitato. La Virtus era riuscita a rimontare dopo un inizio scintillante dei francesi, arrivando a giocarsi la vittoria negli ultimi possessi. Purtroppo Bologna ha mancato più volte l’occasione, con la Virtus che ha affidato l’ultimo pallone ad un eccellente Isaia Cordinier fino a quel momento (23 punti), ma con il francese stoppato poi da Sako. Alla Virtus non sono bastati i 15 punti di Momo Diouf, che ha piazzato il suo career high in Eurolega. In doppia cifra anche Alessandro Pajola (11), anche se il suo quinto fallo ha fatto malissimo a Bologna. Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna cade in terra francese. Sconfitta amara nel finale contro l’Asvel Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondaconsecutiva per lain Eurolega. La squadra di Banchi non riesce a sbloccarsi in campo europeo, perdendo sul campo delVilleurbanne per 87-85 al termine di una partita dalconcitato. Laera riuscita a rimontare dopo un inizio scintillante dei francesi, arrivando a giocarsi la vittoria negli ultimi possessi. Purtroppoha mancato più volte l’occasione, con lache ha affidato l’ultimo pallone ad un eccellente Isaia Cordinier fino a quel momento (23 punti), ma con ilstoppato poi da Sako. Allanon sono bastati i 15 punti di Momo Diouf, che ha piazzato il suo career high in Eurolega. In doppia cifra anche Alessandro Pajola (11), anche se il suo quinto fallo ha fatto malissimo a

