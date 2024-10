Oasport.it - ATP Shanghai, Simone Bolelli e Andrea Vavassori eliminati ai quarti di finale da Gonzalez e Molteni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si interrompe aidil’avventura dial Masters 1000 di2024, dopo aver festeggiato ieri la certezza aritmetica della qualificazione alle ATP Finals di Torino. La formazione azzurra ha avuto la peggio contro i veterani argentini Maximoe Andrescon un duplice 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco. Avvio in salita per la coppia italiana, che subisce il break dinel game inaugurale facendosi rimontare da 40-30. Gli azzurri si procurano subito una chance per il contro break, ma il deciding point sorride nuovamente agli argentini che si portano sul 2-0. Il binomio sudamericano è micidiale sul 40-40 e si salva anche nel quarto gioco al deciding point, confermando il break di vantaggio e non concedendo ulteriori possibilità ache devono cedere così il primo set per 6-4.