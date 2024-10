Lanazione.it - Arti orafe: all’Accademia di Belle Arti il master dedicato al gioiello contemporaneo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Esiste una Firenzegiana, d’eccellenza, che non si è arresa all’ondata omologante dell’industrializzazione esasperata dei nostri giorni, ma che combatte con dedizione e pazienza per mantenere a galla non solo l’eredita di una tradizione che significa identità, per noi fiorentini, ma anche e soprattutto il diritto alla libera espressione della creatività individuale, utilizzando anche, come è giusto che avvenga in un normale percorso di evoluzionestica, le più recenti tecniche di realizzazione. Esempio pratico ne è ildi l livello "Arte del", promosso ddidi Firenze in collaborazione con la Scuola orafa professionale Le(LAO) e l’Istituto Gemmologico Fiorentino.