Ancora Sinner-Medvedev, la sfida infinita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sinner-Medvedev ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Sì, Ancora loro. Li avevamo lasciati poco più di un mese fa sui campi di Flushing Meadows - Sinner vittorioso - ed eccoli di nuovo uno contro l'altro, il numero 1 e il numero 5 al mondo, sul cemento dell'ATP di Shanghai. Obiettivo: un posto in semifinale. Dove vedere Jannik Sinner vs Daniil Medvedev oggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La partitissima dell'ATP di Pechino tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in programma oggi alle 9 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se Ancora non sei abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Per poi vedere il match su smartphone, tablet o smart tv. Gqitalia.it - Ancora Sinner-Medvedev, la sfida infinita Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Sì,loro. Li avevamo lasciati poco più di un mese fa sui campi di Flushing Meadows -vittorioso - ed eccoli di nuovo uno contro l'altro, il numero 1 e il numero 5 al mondo, sul cemento dell'ATP di Shanghai. Obiettivo: un posto in semifinale. Dove vedere Jannikvs Daniiloggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La partitissima dell'ATP di Pechino tra Jannike Daniil, in programma oggi alle 9 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Senon sei abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Per poi vedere il match su smartphone, tablet o smart tv.

