Alvaro Morata e la confessione ai media spagnoli: “Mi vergognavo di stare con i miei figli, mi vergognavo di uscire” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi mesi il calciatore Alvaro Morata è stato al centro del gossip per via della fine della sua relazione con Alice Campello, dalla quale ha avuto quattro figli. Una notizia inaspettata, che ha colto di sorpresa i fan della coppia, che mai si sarebbero aspettati una notizia simile, dal momento che sui social i due si sono sempre mostrati molto affiatati e innamorati. La coppia ha giustificato la fine del loro matrimonio spiegando che negli anni ci sono stati numerosi piccoli litigi che hanno minato la loro serenità, spingendoli a prendere questa decisione, sebbene l’amore tra loro ci sia ancora (clicca QUI per leggere). Isaechia.it - Alvaro Morata e la confessione ai media spagnoli: “Mi vergognavo di stare con i miei figli, mi vergognavo di uscire” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi mesi il calciatoreè stato al centro del gossip per via della fine della sua relazione con Alice Campello, dalla quale ha avuto quattro. Una notizia inaspettata, che ha colto di sorpresa i fan della coppia, che mai si sarebbero aspettati una notizia simile, dal momento che sui social i due si sono sempre mostrati molto affiatati e innamorati. La coppia ha giustificato la fine del loro matrimonio spiegando che negli anni ci sono stati numerosi piccoli litigi che hanno minato la loro serenità, spingendoli a prendere questa decisione, sebbene l’amore tra loro ci sia ancora (clicca QUI per leggere).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alvaro Morata e la depressione : “Non riuscivo nemmeno ad allacciarmi le scarpe”. Il retroscena in diretta radio - Alvaro Morata depresso: “Ai tempi del Chelsea ho vissuto momenti difficili” Aveva perso il suo istinto, per un bomber è fondamentale, a causa di qualche partita sbagliata e le ritorsioni dei tifosi. Lo fa nel corso di un’intervista a un podcast di matrice cattolica: le confessioni del centravanti. Alvaro Morata parla di depressione. (Cityrumors.it)

Alvaro Morata : «Ho lottato contro depressione e attacchi di panico. L'immagine pubblica non è quella reale. Alice Campello? La amo - ma abbiamo opinioni diverse» - «Non so cosa non andasse in me», ha detto il calciatore all'emittente radiofonica spagnola Cope, «Hai una persona dentro con cui devi lottare ogni giorno e ogni notte». I figli, il capitolo più doloroso. E sull'addio ad Alice Campello: «La gente non capisce che le cose finiscono senza un motivo». (Vanityfair.it)

Alvaro Morata : dalla lotta interiore alla rinascita al Milan - Alvaro Morata, attaccante rossonero, ha scelto di aprirsi per la prima volta sulle sue battaglie personali: la rinascita al Milan. (Pianetamilan.it)