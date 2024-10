Alluvioni: al via i lavori di messa in sicurezza del torrente Fossa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche le recenti Alluvioni in Emilia-Romagna hanno dimostrato quanto sia importante la manutenzione degli argini di fiumi e torrenti.Sono attualmente in corso i lavori di messa in sicurezza idraulica dell’alveo e delle sponde del torrente Fossa nel tratto compreso tra i comuni di Formigine e Modenatoday.it - Alluvioni: al via i lavori di messa in sicurezza del torrente Fossa Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche le recentiin Emilia-Romagna hanno dimostrato quanto sia importante la manutenzione degli argini di fiumi e torrenti.Sono attualmente in corso idiinidraulica dell’alveo e delle sponde delnel tratto compreso tra i comuni di Formigine e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giano dell'Umbria - intervento per evitare frane e alluvioni : finanziati i lavori al torrente Molino - . Approvato il progetto di interventi di ripulitura dell'alveo del torrente Molino dalla vegetazione infestante, finanziato con 60 mila euro dalla Regione Umbria, a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), gestito dal Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza. (Perugiatoday.it)

Alluvioni in Emilia Romagna : a che punto sono i lavori decisi dopo maggio 2023 - la mappa - A venire evidenziati sono i luoghi (e non i singoli cantieri): ecco allora che tornano le stesse città che sono tornate a fare i conti con l’alluvione proprio in queste ore. Come si vede nell’infografica, tanti sono i cantieri in esecuzione (colore verde chiaro) mentre quelli conclusi sono ancora pochi (verde scuro). (Ilrestodelcarlino.it)

Tre alluvioni subìte in 16 mesi - la drammatica testimonianza : "Non abbiamo più la forza per affrontare nuovi lavori" - Prosegue la conta dei danni nelle campagne della provincia di Forlì-Cesena, colpite dall’enormità degli eventi atmosferici degli ultimi giorni, che rischiano di compromettere il settore agricolo, senza ritorno. Secondo il monitoraggio della Coldiretti l’acqua ha inondato i terreni coltivati a... (Forlitoday.it)