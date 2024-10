Quotidiano.net - Wwf, in 50 anni vertebrati selvatici calati del 73%

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In 50, dal 1970 al 2020, c'è stato un calo del 73% della dimensione media delle popolazioni globali dioggetto di monitoraggio. Lo sostiene il "Living Planet Report (Lpr) 2024" del Wwf. Il Living Planet Index (LPI), fornito dalla ZSL (Zoological Society of London), si basa sui trend di quasi 35.000 popolazioni di 5.495 specie didal 1970 al 2020. Il calo più forte si registra negli ecosistemi di acqua dolce (-85%), seguiti da quelli terrestri (-69%) e poi marini (-56%). La perdita e il degrado degli habitat, causati principalmente dai nostri sistemi alimentari, rappresentano la minaccia più frequente per le popolazioni di specie selvatiche di tutto il mondo, seguita dallo sfruttamento eccessivo, dalla diffusione delle specie invasive e di patologie.