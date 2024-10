Quotidiano.net - Von der Leyen, c'è ancora chi incolpa Kiev per la guerra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Il mondo è stato testimone delle atrocità russe in Ucraina. Ma c'èchi dà la colpa dellanon all'invasore ma all'invaso. Non alla voglia di potere di Putin ma di libertà del popolo ucraino. Mi domando: sarebbe stata data la colpa agli ungheresi per l'invasione sovietica del 1956? O ai cechi per l'oppressione nel 1968? O ai lituani per il giro di vite del 1991? Possiamo avere storie e lingue diverse In Europa, ma non c'è lingua in cui pace è sinonimo di resa". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea nell'aula di Strasburgo dopo l'intervento di Viktor Orban. "Come può essere che il governo ungherese inviti i russi nell'Ue senza ulteriori controlli aggiuntivi? Questo rappresenta un rischio per la sicurezza non solo per l'Ungheria ma per tutti e 27.