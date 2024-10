Sport.quotidiano.net - Virtus, serve più sacrificio sotto i tabelloni. In attesa di Cacok, ’Toko’ fa gli straordinari

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Archiviata la vittoria con Pistoia da ieri lapensa all’Eurolega e in particolare alla trasferta di domani a Lione dove affronterà il Villeurbanne. Quando si parla della V nera la musica è sempre quella: un giocatore che doveva esserci non c’è e questo comporta checanestro ci sia una lacuna. La proprietà ha stabilito che non è il momento per intervenire sul mercato e a cascata la società chiede all’allenatore Luca Banchi di trovare soluzioni alternative indel rientro di Devontae. A sua volta il coach grossetano chiede ai suoi giocatori spirito die abnegazione per aggirare il problema. Il club attenderà il rientro del giocatore, slittato agli inizi di dicembre, e allo stesso tempo ha invitato una lettera in cui chiede di rimodulare il suo contratto posticipando una parte del compenso a quando sarà abile e arruolato.