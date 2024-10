Viabilità: in arrivo la nuova illuminazione pubblica sulle rotatorie della Provincia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 120mila euro di risorse della Provincia di Pisa a beneficio del rifacimento della pubblica illuminazione sulle rotatorie di alcune strade Provinciali. "E’ in corso di realizzazione un nuovo impianto di illuminazione tra la Sp64 della Fila e la strada comunale Pian di Roglio, che collega i centri Pisatoday.it - Viabilità: in arrivo la nuova illuminazione pubblica sulle rotatorie della Provincia Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 120mila euro di risorsedi Pisa a beneficio del rifacimentodi alcune stradeli. "E’ in corso di realizzazione un nuovo impianto ditra la Sp64Fila e la strada comunale Pian di Roglio, che collega i centri

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Muggia - approvato nuovo piano di illuminazione pubblica - Si tratta di un intervento molto importante, dal punto di vista dell’impegno complessivo e delle migliorie che saranno introdotte su tutto il territorio. . . MUGGIA - La Giunta comunale di Muggia ha approvato, con delibera, nell’ultima seduta, il progetto esecutivo del piano di illuminazione pubblica. (Triesteprima.it)

Dal Castello di Montorio ai giardini Pradaval - il Comune estende la rete di illuminazione pubblica - Dal Castello di Montorio a ponte Catena, ai giardini di Pradaval, più luce per una città più pedonabile e vivibile. Il Comune di Verona ha deciso di estendere la rete di illuminazione pubblica in alcune aree del territorio, con la posa di 58 lampioni: un intervento che andrà ad interessare... (Veronasera.it)

Illuminazione pubblica - attivati mille punti luce a led tra San Lorenzo e lo Zen - Attivati e consegnati anticipatamente ad Amg Energia 1. . . 005 punti luce riqualificati a led nelle zone di via San Lorenzo, via dei Quartieri, piazza Pallavicino, via Salgari e Zen. . I nuovi impianti sostituiscono la vecchia illuminazione che ha concluso il suo ciclo di "vita tecnica utile" (fissato. (Palermotoday.it)